Romantik im Rathaussaal

Einen schöneren Rahmen für ein exquisites Kammermusikkonzert vor einem ausgewählten Publikum kann man sich kaum vorstellen. Fast familiär war die Atmosphäre im klassizistischen Saal des Lauinger Rathauses. Die Klarinettistin Heike Mayr aus Wertingen gab ihrem Konzert den Titel Klangfarben und ist ihrem Anspruch, dem Publikum die Gefühlswelt und die Ausdruckskraft der Klarinette näher zu bringen voll gerecht geworden. Der perfekte Partner hierfür war der Pianist Kirill Kvetniy. Egal ob Rubato, plötzliche Klangeruptionen oder feines Pianissimo, er ahnt es voraus, reagiert einfühlsam und agiert als inspirierender Kammermusikpartner, der seinesgleichen sucht. Er gönnte Heike Mayr eine Verschnaufpause und lieferte ein Solostück von Joe Hisaishi, mit welchem er das Klangvolumen des Blüthner Konzertflügels ausreizte und die Zuhörer zu Begeisterungsstürmen hinriss. Poetisch virtuose Fantasiestücke von Niels W. Gade, sehnsuchtsvolle und impressionistische Werke von Oberthür und Bozza, dramatische Szenen aus Puccinis Tosca, Kino- und Filmmusik, aber auch Tangos, gepaart mit Spielfreude und einem ureigensten Bedürfnis von Heike Mayr nach klanglicher Intensität bescherte allen Anwesenden eine nachhaltig bewegende Konzertstunde. Heinz Gerhards, der Vorsitzende von „Kultur und wir“ bedankte sich bei den Künstlern mit dem eindeutigen Fazit, dass es in Anlehnung an Mozarts Zitat, mehr Klarinetten bräuchte.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!