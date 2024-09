Rund um die Uhr per App einkaufen: Biobox eröffnet in Wertingen

In Wertingen kann jetzt an sieben Tagen der Woche 24 Stunden lang eingekauft werden. In der neuen „Biobox“ in der Industriestraße ist dies möglich. Was man dafür braucht: die „Lokbest“-App auf dem Smartphone und die Möglichkeit, digital via Kreditkarte, Paypal oder Sepa-Lastschrift zu bezahlen. Das Einkaufen läuft hier ganz anders ab als im herkömmlichen Supermarkt. Ohne die Abhängigkeit von Öffnungszeiten, aber eben auch ohne Personal vor Ort, ist der Zugang in den überwachten Verkaufsraum via App gesteuert. In der App kann der Kunde sich vorab informieren, welche Produkte vorrätig sind – egal, ob er zuvor die Milch beim Wocheneinkauf vergessen oder am Wochenende spontan doch Lust auf Fleisch hat.

