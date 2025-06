Radio-Voting: Das „Santorini“ in Wertingen ist das beste Restaurant

Das beste Restaurant der Region gibt es in Wertingen – nämlich in der Mühlgasse, wo sich in der Zusam das mit Moos bewachsene Mühlrad dreht. Es handelt sich um das griechische Lokal „Santorini“.

Das jedenfalls ist das Ergebnis einer Abstimmung von Hitradio RT1. Der Radiosender sucht gemeinsam mit der ganzen Region das beste Restaurant, den besten Verein, den besten Busfahrer und die beste Mama oder den besten Papa – eben die Besten der Besten. Dafür schlagen Hörerinnen und Hörer ihre persönlichen Favoriten in der jeweiligen Kategorie auf rt1.de vor. Die Top 5 jeder Kategorie – also in dem Fall die fünf Lieblingsrestaurants der Hörer – kommen in ein Online-Voting.

Wertinger Lokal gewinnt: Tausende Hörer stimmten ab

Von Freitag bis Montagfrüh konnten die RT1-Hörer für ihren Favoriten abstimmen und Werbung machen. Am Montagmorgen um kurz nach 7 Uhr haben die Moderatoren Rolf Störmann und Ramona Schwab den Gewinner bekannt gegeben: Es ist das Restaurant Santorini in Wertingen. Es hat 53 Prozent aller Stimmen für sich gewinnen können, wie es auf der RT1-Instagramseite heißt. Zuvor hatten sich aus hunderten Vorschlägen fünf Restaurants durchgesetzt. Tausende Hörer haben dem Radiosender zufolge abgestimmt.

Christos Doulis und sein Team aus dem Wertinger Lokal erhalten nun eine Urkunde und obendrauf 500 Euro Prämie. Die werden der Chef und seine Truppe spenden – nämlich zugunsten der Kartei der Not. (mit AZ)