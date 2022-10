Wertingen

Wertingen bekommt schnelleres Internet – wenn es genügend wollen

LEW plant in sechs Wertinger Ortsteilen und in Laugna einen Glasfaserausbau bis in die Häuser.

Plus Die LEW veröffentlicht Pläne für einen Ausbau von Glasfaseranschlüssen direkt ins Haus in den Wertinger Ortsteilen und Laugna. Die Umsetzung hängt an den Menschen vor Ort.

Von Benjamin Reif

Bei der Internetversorgung gibt es große Ungleichheiten in der Region. Teilweise auch innerhalb einzelner Kommunen. Während manche Haushalte blitzschnell im Internet surfen können, da ihnen ein Glasfaseranschluss direkt ins Haus geht, müssen andere mit deutlich schlechteren Geschwindigkeiten zurechtkommen. Da kann es dann problematisch sein, wenn zwei oder mehr Personen im Haus gleichzeitig einen Film im Internet schauen oder ein Onlinespiel spielen wollen. Nicht selten ruckelt es dann, oder der ungeliebte Anblick des drehenden Kreises erscheint auf dem Bildschirm.

