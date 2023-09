Schöne Oldtimer fahren durch Wertingen

Am Sonntag, 17. September, fahren schöne Oldtimer - Pkw und Motorräder - durch die Stadt zur Wertinger Schwabenhalle. Dort veranstaltet der Motorsport Club Lech-Schmuttertal ein Old- und Youngtimertreffen, zu dem etwa 150 Old- und Youngtimerbesitzer mit ihren gepflegten, gut erhaltenen Fahrzeugen kommen.

Foto: Richard Miller