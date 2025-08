Schuljahresende bei Montessori Wertingen

Wie jedes Jahr wird an den Montessori-Schulen in Wertingen nicht nur ein Abschluss gefeiert, sondern gleich drei diverse: Der Qualifizierende Mittelschulabschluss nach der 9., der Mittlere Schulabschluss nach der 10. und das Fachabitur nach der 12. Klasse. 16 Schüler der Montessori-FOS (Gestaltung, Sozialwesen und Wirtschaft/Verwaltung) verließen mit dem an der staatlichen FOS in Donauwörth abgelegten Fachabitur strahlend die Schule. Sowohl „eigene“ Schüler, als auch sog. „Quereinsteiger“ aus anderen Schulen freuten sich über ihren Erfolg: „Wir haben hier Selbständigkeit und Eigenverantwortung gelernt und nicht nur für Noten“ – so resümierte eine Schülerin, froh darüber, dass es in der Zeit an der Montessori-FOS keine Schulaufgaben gab, sondern der Lernweg weitaus freier und selbstbestimmter verlief. Ein besonderes Erlebnis war für einige Absolventen die fachpraktische Ausbildung im Ausland mit Erasmus-Stipendium gewesen.

Icon vergrößern Die Abschlussklassen 9. und 10. der Montessori Wertingen. Foto: Montessori Wertingen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Abschlussklassen 9. und 10. der Montessori Wertingen. Foto: Montessori Wertingen

Alle 24 Zehntklässler feierten ihren bravourös gemeisterten Mittleren Schulabschluss (mit 11 Mal der 1 vor dem Komma) zusammen mit den 36 Neuntklässlern, von denen beim Qualifizierenden Mittelschulabschluss die Hälfte eine 1 vor dem Komma hatte. Schulleiterin Beate Lahner-Ptach gab ihnen mit auf den Weg: „Bewahrt das Gefühl, das die Freude am gemeinsamen Wirken, die Verantwortung, die wir tragen und die Hoffnung auf eine positive Entwicklung im Leben grundlegen.“

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!