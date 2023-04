Schwäbische Fotomeisterschaft in Wertingen: Auf den Blickwinkel kommt es an

Plus Die Fotogruppe Blickwinkel Wertingen hat erstmals im Schloss den Wettbewerb für Hobbyfotografinnen und -fotografen ausgerichtet. Die Werke sind nun im Amtsgericht ausgestellt.

Besondere Momente mit der Kamera einzufangen, ist nicht leicht. Doch bei den diesjährigen schwäbischen Fotomeisterschaften im Wertinger Schloss gab es nun einige Meisterwerke zu bewundern. Gastgebers des Wettbewerbs war am Samstag die Fotogruppe Blickwinkel Wertingen mit Unterstützung der Stadt sowie der Deutsche Verband für Fotografie (DVF). Teilnehmende und Gäste des Bezirks Schwaben tingelten nach Wertingen, um bei der Verleihung von Urkunden, Medaillen und Nadeln an Hobbyfotografen und -fotografen dabei zu sein.

Wolfgang Seifert, Bezirksleiter des DVF Bezirk Schwaben erklärte: "600 Bilder wurden uns im Januar eingereicht, davon sind dann 204 Bilder schon mal in die engere Wahl gekommen." 114 Fotos, unter anderem auch von der Fotogruppe Blickwinkel Wertingen, haben es in die Ausstellung im Amtsgericht geschafft. Und die Aufnahme von besonderen Momenten wurde belohnt: 30 Fotografien wurden ausgezeichnet mit 24 Urkunde und sechs Medaillen.