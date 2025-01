Schwanenbräu-Laden in Wertingen ist nun für immer geschlossen

Die Ladenglocke des Verkaufsraums in der Schmiedgasse bimmelt nicht mehr. Bisher konnten hier leere Schwanenbräu-Flaschen und -Bierkästen zurückgebracht und volle mitgenommen werden. Nachdem Inhaber Fritz Carry 2023 sein letztes Bier in Wertingen gebraut hat, schloss nun auch der Schwanenladen zum 31. Dezember 2024 seine Pforten. Das Lädle beherbergte früher den Gemüseladen „Südfrüchte und Automaten Böhm“. In dem ehemaligen Verkaufsraum hat sich nun eine Gebäudereinigungsfirma eingemietet.

