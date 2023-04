Schwarze Rauchsäule über Wertingen: PV-Anlage fängt Feuer

Durch Zufall entdecken Arbeiter auf einer Baustelle den Brand an einer PV-Anlage auf dem Dach der Vaijana-Lounge in Wertingen. Trotz früher Alarmierung brennt es kräftig.

Warum die PV-Anlage auf dem Dach der Wertinger Vaijana-Lounge in der Industriestraße Feuer gefangen hat, steht noch nicht fest. Das Ergebnis sorgte allerdings für einen größeren Einsatz der Feuerwehr - und eine viele Meter hohe Säule dicken schwarzen Rauchs, der in ganz Wertingen zu sehen war.

Glück im Unglück, dass gegenüber dem Gebäude eine Baustelle ist (dort entsteht ein Gebäudekomplex für den Müller-Markt und Wohnungen darüber) und die darauf arbeitenden Männer auch kurz vor der Mittagspause aufmerksam geblieben waren. So entdeckten die Arbeiter gegen 11.50 Uhr den aufkeimenden Brand bei der PV-Anlage auf dem Gebäude, in dem sich neben der Vaijana-Lounge noch ein Geschäft mit italienischen Spezialitäten und einem Bistro befindet.

Die mit 14 Einsatzkräften eintreffende Feuerwehr zögert keinen Moment: Schnell ziehen sich drei Feuerwehrleute volle Atemschutzmontur an und werden anschließend via Drehleiter in Position gebracht. Dann wird Wasser auf das Dach gespritzt, was der Schlauch hergibt. Unterstützt werden die Feuerwehrleute von einer vom Boden aus gesteuerten Kamera-Drohne, die einen besseren Überblick über den Brand gewährt.

Brand in Wertingen: Der Rauch umhüllt die Einsatzkräfte komplett

Die Rauchentwicklung ist so stark, dass die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf der Drehleiter zwischenzeitlich von ihm eingeschlossen werden und gar nicht zu sehen sind. Um den Schauplatz des Geschehens haben sich zahlreiche Schaulustige eingefunden, meist sind sie in ihrer Mittagspause unterwegs. Auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler sind vor Ort, manche davon muss die Polizei auf Abstand bringen. Der dichte Rauch ist auch in vielen Metern Abstand noch stellenweise unangenehm in den Augen spürbar. Außerdem sperren die Einsatzkräfte - neben der Wertinger Freiwilligen Feuerwehr und Polizei sind auch eine Streife aus Dillingen sowie eine aus dem Landkreis Augsburg im Einsatz - für einige Zeit die Alemannenstraße für den Verkehr.

Die ebenfalls anwesenden Kräfte des Rettungsdienstes haben derweil nichts zu tun, verletzt wird niemand. Gegen 12.10 Uhr ist der Brand auch schon wieder unter Kontrolle und die Rauchentwicklung hört auf. Allerdings hat eine bauliche Eigenschaft dazu geführt, dass der Schaden etwas größer ausfällt als zunächst von den Einsatzkräften vermutet. Denn das Dach ist nicht aus massivem Beton. Das hat zur Folge, dass ein Teil des eingesetzten Löschwassers sich seinen Weg nach unten sucht und etwa im Lager des italienischen Geschäfts Schaden anrichtet.

Feuer auf der Vaijana-Lounge: Sehr viel Glück im Unglück

Ein gewisser Wasserschaden lasse sich bei einem solchen Löscheinsatz leider nicht vermeiden, sagt Kommandant Rudi Eser im Nachgespräch mit unserer Redaktion. "Irgendwann kommt immer der Punkt, da ist das Verhältnis zwischen Löschmittel und dem Brand kurz unausgeglichen", so Eser. Die Brandbekämpfer hätten aber zielgerichtet und gut gelöscht und den Wasserschaden gering halten können.

Der erfahrene Feuerwehrmann betont, wie viel Glück im Unglück bei dem Brand im Spiel war. Nur durch reinen Zufall waren die Bauarbeiter auf der gegenüberliegenden Straßenseite noch nicht in der Mittagspause, beziehungsweise überhaupt bei der Arbeit. "Wenn das in der Nacht passiert, dann ist die Bude weg", sagt Eser. Nur durch die frühzeitige Alarmierung konnten er und seine Männer den Brand so schnell unter Kontrolle bekommen. Je früher ein Feuer entdeckt werde, desto weniger Energie habe es und desto schneller kann es gelöscht werden. "Schon zehn Minuten später, und das hätte ganz anders ausgesehen", sagt der Kommandant.