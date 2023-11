Schwerer Verkehrsunfall ereignet sich in Wertingen

Zwei Autos krachen in Wertingen ineinander. Das Fahrzeug eines 73-Jährigen wird dabei 20 Meter in einen Grünstreifen geschleudert.

Bei einem Verkehrsunfall in Wertingen sind am Montagabend zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 73-Jähriger gegen 18 Uhr die Staatsstraße von Binswangen kommend in Richtung Wertingen. An der Einmündung zur Dillinger Straße bog er nach links ab und übersah dabei eine entgegenkommende 39-Jährige mit ihrem Auto der Marke Land Rover, woraufhin es im Einmündungsbereich zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Unfall in Wertingen: Polizei schätzt Schaden auf 65.000 Euro

Durch den Aufprall wurde der Pkw des 73-Jährigen rund 20 Meter in den Grünstreifen geschleudert. Die beiden Unfallbeteiligten kamen jeweils mit leichten Verletzungen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Wertingen. An beiden Fahrzeugen entstand nach derzeitigem Stand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden, wobei die Gesamtschadenssumme auf 65.000 Euro geschätzt wird. Im Anschluss an die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn durch die Freiwillige Feuerwehr Wertingen, die Straßenmeisterei Dillingen sowie den Bauhof Wertingen gereinigt und beschildert werden. Am Einsatzgeschehen waren laut Polizei die Feuerwehren Wertingen, Binswangen, zwei Rettungswagen sowie ein First Responder (Ersthelfer) beteiligt. (AZ)