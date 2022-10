Schwester Bathilde ist im Alter von 86 Jahren gestorben

Plus Die Franziskanerin wirkte jahrzehntelang im Wertinger Krankenhaus und leitete die Schule.

Vielen ist sie noch bekannt, vor allem den Schwesternschülerinnen des Wertinger Kreiskrankenhauses. Schwester M. Bathilde Philomena Behringer, geboren in Schwenningen bei Dillingen, Franziskanerschwester von Maria Stern wirkte 30 Jahre im Krankenhaus in Wertingen als Krankenschwester und Lehrschwester. Zunächst arbeitete sie kurzzeitig im OP, anschließend leitete sie die Krankenpflegeschule von 1968 bis 1994.