vor 52 Min.

Segnungsgottesdienst des Altenwerks

Plus Zahlreiche Gläubige kommen in die Pfarrkirche St. Martin in Wertingen und treffen sich anschließend im Pfarrheim.

Von Brigitte Bunk

Das Altenwerk Wertingen lud zum ökumenischen Segnungsgottesdienst in die Stadtpfarrkirche St. Martin ein. Stadtpfarrer Rupert Ostermayer begrüßte die Gläubigen in der Woche vor dem Patrozinium und verwies auf den Kirchenpatron St. Martin als den größten Heiligen der Nächstenliebe. Die praktiziere auch das Altenwerk. So sei es wichtig, einander im Alltag zu stützen, in der Familie, in der Nachbarschaft oder unter Bekannten. Wichtig sei aber auch Gottes Segen, der im Inneren Kraft und Mut gebe zum Weitergehen, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit.

