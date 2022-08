Sehbehinderte Tandem-Radler fahren durch Wertingen

Von sehenden Piloten und Pilotinnen navigiert fahren sehbehinderte Menschen auf Tandem-Fahrrädern durch Deutschland und machen in der Zusamstadt Halt.

Eine Fahrradtour der besonderen Art macht in Wertingen Station: Die HEM Schwerger-Stiftung aus Fildern veranstaltet eine Euro-Tandem-Tour. Dabei handelt es sich um ein Inklusionsprojekt, bei dem Menschen mit Sehbeeinträchtigungen gemeinsam mit sehenden Pilotinnen und Piloten durch Baden-Württemberg und Bayern radeln, um sich für Barrierefreiheit und soziale Teilhabe zu engagieren. Dabei legen sie ganze 877 Kilometer Strecke und 6400 Höhenmeter zurück.

Die Tour steht stellvertretend für Zusammenhalt und Inklusion

Am Sonntag, 28. August, erreicht die Tour auf der zweiten Etappe von Günzburg nach Ingolstadt gegen 10.40 Uhr Wertingen. Dort werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Bürgermeister Lehmeier am Schloss begrüßt, so die Veranstalter . Die von den Veranstaltern selbst gesteckten Ziele für die Tour sind vielfältig. So soll das "Rad zu zweit" als Vorbild dienen für ein gesellschaftliches Miteinander und soziale Teilhabe aller Menschen. Pilotinnen, Piloten und freiwillige Helfer repräsentieren die Bedeutung des Ehrenamts. Politisch und gesellschaftlich Verantwortungstragende sollen für den Alltag mit einer Sehbehinderung sensibilisiert werden. Und schließlich: "Wir stärken Menschen mit Sehbeeinträchtigungen durch gemeinsame Herausforderungen und körperliche Leistung", sagt eine Sprecherin der HEM-Stiftung. Finanziell unterstützt wird das Projekt von der Aktion Mensch.

Piloten und Pilotinnen navigieren für die sehbehinderten Tandem-Radler

Der Älteste auf der Tour ist 84, die Jüngste 16 Jahre alt. Sie fungiert auch in diesen jungen Jahren bereits als Pilotin. Bei der Tour wird auch ein ehemaliger Paralympics-Teilnehmer dabei sein sowie ein Tübinger Ehepaar. Der Mann engagiert sich seit Jahrzehnten als Pilot und die Frau betreut die blinden und sehbehinderten Teilnehmenden während der Pausen und an den Start- und Zielorten, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter weiter. Und: "Es gibt so viele Geschichten, die Menschen Mut machen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Wir leben Inklusion." Schirmherrin der Veranstaltung ist Verena Bentele, Weltbehindertensportlerin und zwölffache Paralympics-Gewinnerin im Biathlon und Langlauf

Nach der Pause in Wertingen verlässt der Tross, bestehend aus 20 Tandems, 10 Einzelrädern und vier Begleitfahrzeugen - alles in allem rund 150 Meter lang, mit Polizeibegleitung Wertingen und radelt weiter in Richtung Ingolstadt. Die Veranstalter versprechen sich dabei einen "Hauch von Tour de France".