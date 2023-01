Seit 100 Jahren lesen die Gerblingers Strom ab

Familie Gerblinger ist seit etwa 100 Jahren als Ortsbeauftragte der LEW im Einsatz.

Alle Jahre wieder, ab dem 27. Dezember ist Georg Gerblinger in Gottmannshofen, Geratshofen und Reatshofen unterwegs und klingelt an den Häusern. Denn dann ist wieder Zeit für das Ablesen der Stromzähler. Er macht diese Arbeit seit über zehn Jahren bereits in dritter Generation.

„Mein Großvater Michael hat in jungen Jahren, vor dem Zweiten Weltkrieg, damit begonnen. Er hieß für alle nur der Lichtmann“, erzählt der 57-Jährige. Damals wurde noch vierteljährlich abgelesen und gleichzeitig im Auftrag der LEW abkassiert. Heutzutage dient diese Erfassung der Ermittlung des Gesamtverbrauches, um es mit den monatlichen Abschlägen zu vergleichen und anzupassen.

Seit drei Generationen in Wertingen im Dienst

Sein Bruder Hubert Gerblinger ist in den Tagen zwischen den Jahren im Stadtgebiet Wertingen und Bliensbach unterwegs. Mutter Annelies war früher mit dieser Aufgabe betraut, bevor ihre Söhne, die sie immer schon unterstützten, diese Aufgabe komplett übernommen haben. „Zwischenzeitlich waren die Außenbezirke anderweitig besetzt, doch Wertingen wurde ohne Unterbrechung von unserer Familie bearbeitet.“ Die Gerblingers sind also seit drei Generationen Ortsbeauftragte der Lech Elektrizitätswerke Augsburg.

„Manchmal verstehen die Kunden mit anderen Anbietern allerdings nicht, warum wir zum Ablesen eingelassen werden sollen.“ Jedoch, so Georg Gerblinger sei dies unabdingbar, denn der Grundversorger LEW berechnet den unterschiedlichen Mitbewerbern Durchleitungsgebühren. „Um diese korrekt ermitteln zu können und einen Abgleich zu haben, müssen die oftmals den anderen Anbietern zwar schon gemeldeten Zählerstände dennoch von uns gemeldet und abgeglichen werden.“

Die meisten Leute sind sehr gastfreundlich und nett

Georg Gerblinger gefällt diese Aufgabe zum Jahresende immer wieder sehr. Er freut sich über die Begegnungen mit meist „sehr netten und gastfreundlichen Menschen". Der gelernte Kfz-Mechaniker erledigt seinen „Zählerdienst“ stets in seinem eigentlichen Weihnachtsurlaub. „So mancher nette Plausch und der ein oder andere Stopp inklusive Plätzchen und Kaffee entschädigt für die investierte Zeit.“ Er und sein Bruder haben am Ende ihres jährlichen Einsatzes stets insgesamt rund 6000 Zählstellen abgelesen.