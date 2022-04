Wertingen

17:30 Uhr

Seit 50 Jahren leuchten Osterkerzen in der Wertinger Kirche St. Martin

Plus Damals spricht Pfarrer Melchior Hops Ricarda Straßer an. In 23 Jahren kreiert sie unterschiedliche Kerzen. Was an diese Tradition erinnert.

Von Cornelius Brandelik

Die Geschichte der Wertinger Osterkerzen-Malerinnen beziehungsweise Osterkerzen-Maler beginnt im Jahr 1972. Der damalige Stadtpfarrer Melchior Hops (der von 1954 bis 1973 in Wertingen tätig war) hatte die Idee, eine individuell gestaltete Osterkerze für die Wertinger St.-Martins-Kirche einzuführen. Er sprach dafür Ricarda Straßer an, die mit ihrer Familie seit einem Jahr in Wertingen wohnte.

