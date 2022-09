Sie kennt die Probleme der älteren Menschen

Plus Christine Steimer ist Vorsitzende der Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen. Sie berichtet, welche Themen die älteren Menschen beschäftigen und welche neue Dienstleistung der Verein anbietet.

Können Sie kurz erklären, was die Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen macht?



Christine Steimer: Der Kerngedanke des Vereins ist, dass Senioren anderen Senioren helfen. Gemäß diesem Motto unterstützen rüstige ältere – aber gerne auch jüngere – Menschen, hilfsbedürftige Senioren und Seniorinnen in ihrem Alltag. Dabei geht es beispielsweise um Fahrdienste, Unterstützung im Haushalt, handwerkliche Hilfsdienste oder Betreuung. Hinzu kommen regelmäßige Mitgliedertreffen mit Senioren-spezifischen Impulsvorträgen oder die Seniorenakademie. Außerdem haben wir ein neues Angebot gestartet.