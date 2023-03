Wertingen

18:30 Uhr

Hobbystenografen: Sie können so schnell schreiben wie andere reden

Am Wochenende werden im Wertinger Gymnasium die Bayerischen Meisterschaften in Kurzschrift, Texterfassung und Textbearbeitung ausgetragen.

Von Ulrike Hauke

Sein Hobby bezeichnet Thomas Wippel zwar als eher konservativ, es mache ihm aber dennoch großen Spaß. Sagt's und lacht dabei verschmitzt. Der 47-Jährige gehört seit 1988 dem Meitinger Stenoclub an, der am kommenden Wochenende zum dritten Mal die Bayerischen Meisterschaften in Kurzschrift, Texterfassung und Textbearbeitung ausrichtet. Das Wertinger Gymnasium biete hierfür die idealen Örtlichkeiten, sagt Wippel.

