Sie messen sich an der Motorsäge

Beim Forstlichen Wettbewerb waren Köpfchen, Präzision und Geschick gefragt.

Vergangene Woche maßen sich wieder junge holzaffine Azubis in einem besonderen Wettbewerb: dem Regionalentscheid des Forstlichen Wettbewerbs des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen auf dem Neuhof in Kaisheim. 26 landwirtschaftliche Auszubildende aus den Lehrbetrieben in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen, darunter sieben junge Frauen, nahmen teil. Der Wettbewerb findet für alle Lehrlinge in der betrieblichen Ausbildung im zweijährigen Turnus statt.

Wissen und Geschick sind gefragt

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten zunächst in einem schriftlichen Test ihr Wissen zu Fragen der Arbeitssicherheit bei der Waldarbeit und zur standortgerechten Baumartenwahl unter Beweis stellen sowie verschiedene Baum- und Straucharten an Zweigen, am Holz und an Früchten erkennen.

Andreas Röger aus Dillingen beim Pflanzen einer Buche. Foto: Marc koch

Bei den praktischen Aufgaben stand die Arbeit mit der Motorsäge im Vordergrund. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten bei der Fallkerbanlage, beim Präzisionsschnitt und beim Kombinationsschnitt, dass sie den Umgang mit der Motorsäge – unter Einhaltung der Arbeitssicherheit – beherrschen. Zusätzlich mussten jeweils zehn kleine Rot-Buchen unter Beachtung vorgegebener Kriterien gepflanzt werden.

Veronika Meyer ist am besten

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten Sachpreise, die durch regionale Organisationen finanziert wurden. Die drei Erstplatzierten erhielten zusätzlich eine Gemeindechronik der Gemeinde Kaisheim.

Die Besten wurden ausgezeichnet: (von links) Max Gloning (3. Platz), Veronika Meyer (1. Platz), Simon Oßwald (2. Platz). Foto: AELF Nördlingen-Wertingen

Das waren die Besten: Siegerin des Wettbewerbs wurde Veronika Meyer aus Wittesheim vor Simon Oßwald aus Oberpeiching und Max Gloning aus Unterschneidheim. (pm)