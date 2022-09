Sieben Holzkapellen inspirieren zum Radeln, Diskutieren und Spüren

Plus Dank einer Wertinger Stiftung entstanden ganz individuelle architektonische Kunstwerke. Ein gekennzeichneter Radrundweg motiviert zu ein- und mehrtägigen Ausflügen.

Sieben Kapellen, sieben Kunstwerke, sieben Individualistinnen - ein Radrundweg fügt sie alle zusammen und markiert mehr oder weniger die Grenzen des Landkreises Dillingen. Zurück gehen sie auf die Idee und Motivation eines ehemaligen Holzunternehmers aus Wertingen. So startet diese Tour auch in der Zusamstadt. Und sie wird zu einer Mischung aus Natur und Kultur, vielseitigen Gesprächen und absoluter Stille.