Hauswirtschaftlerinnen geben Tipps: So gelingt ein Festmenü für Gäste

Studierende der Hauswirtschaft stehen in Wertingen in der Lehrküche und kochen ein anspruchsvolles vier Gänge Menü aus regionalen Zutaten.

Geburtstag, Osterfest, Kommunion: Wo soll die nächste Familienfeier stattfinden? Im Restaurant, oder zu Hause? Familien mit kleinen Kindern und weniger mobilen Gästen schätzen zwar die Vorteile der Feier in den eigenen vier Wänden, doch stellt sich oft die Frage, wie eine anspruchsvolle kulinarische Bewirtung - ohne Stress - gelingt?

Studierende der Hauswirtschaft an der Staatlichen Landwirtschaftsschule in Wertingen lernen, wie es geht. „Es ist alles eine Frage der Planung und der guten Vorbereitung“, sagt Monika Weber. Nicht bei allen sei der Hunger gleich groß, Männer hätten meist mehr Appetit als Kinder und ältere Menschen. Gibt es eine Vorspeise, so könne die Menge beim Hauptgericht reduziert werden. „Ein Grundrezept für vier Personen reicht dann für fünf und sechs Personen", sagt Weber und gibt den professionellen Rat: „Sorgen Sie für eine abwechslungsreiche Mischung und gute Zutaten."

Hauswirtschafterinnen sind staatlich anerkannt

Die Lehrkraft steht in der großen Lehrküche und bereitet mit den Studierenden ein Festmenü zu. Die Zutaten bestehen aus regionalen und saisonalen Zutaten. „Es müssen im Winter keine Erdbeeren sein,“ betont Weber. Die Auszubildenden bereiten sich mit dieser Arbeit auf die anstehende Abschlussprüfung zur Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung vor. Die staatlich anerkannten Hauswirtschafterinnen erhalten nach Bestehen der Prüfung den Gesellenbrief.

Die kostenlose Ausbildung in Teilzeit dauert zwanzig Monate und findet an anderthalb Tagen in der Woche statt. Zugangsvoraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine fünfjährige Berufserfahrung, die eigene Haushaltsführung eingerechnet. Die Ausbildung ist breit gefächert: Tischkultur, Textilpraxis, rechtliche Fragen wie Hofübergabe sind nur einige der Themen, die hier gelehrt werden. "Hauswirtschaft dient dazu, dass der Alltag schöner wird und fällt erst dann auf, wenn etwas fehlt“, sagt die Expertin.

Ein Schnuppertag in die Welt der großen Kulinarik

Am 14. September beginnt ein neues Semester. Für alle Interessenten findet am 21. März von 8.30 bis 13.30 Uhr ein Schnuppertag statt. Anmeldeschluss für die kostenlose Ausbildung ist Ende Juli.

Die Stimmung in der Lehrküche ist entspannt und kollegial, man hilft sich gegenseitig. Es wird konzentriert gearbeitet. Caroline Klein aus Reatshofen sagt: „Ich mache die Ausbildung aus Interesse, ich lerne hier weit mehr als kochen und putzen.“ Gemeinsam bereiten die Studierenden ein Vier-Gänge-Menü mit einer warmen Vorspeise mit Gemüseküchlein, einem Rote-Beete-Salat an Meerrettichcreme, zwei Hauptspeisen mit Schweinefiletstrudel mit Madeirasauce, Rahmkraut und Kartoffelgratin, einem Hähnchenbrustfilet in Blätterteig, Prinzesskartoffeln und Gemüseplatte und einer Nachspeise mit Mascarpone-Crêpes mit gebratenen Bananen und Blaubeereis zu. Bettina Lindenmayr aus Nordendorf gibt Hähnchenbrustfilet mit Spargel in einen Mantel aus Blätterteig, bestreicht es mit Eigelb und schiebt es für dreißig Minuten in den Ofen. „Kochen macht mir Spaß, ich habe Interesse daran, wie man was besser machen kann“, sagt die junge Mutter. Die Gerichte werden farblich aufeinander abgestimmt, liebevoll angerichtet und schön dekoriert. Weber rät bei der Dekoration zu Ideenreichtum und Vielfalt, „es muss es nicht immer die Petersilie sein.“

Alles arbeitet auf den krönenden Abschluss hin

Zum krönenden Abschluss wird satt aufgetischt. Die Studierenden genießen sichtlich ihr vier Gänge Menü in kollegialer Runde und entspannter Stimmung. Es wird dabei viel gelacht. Regina Vogel sagt: „Wir sind eine so tolle Gemeinschaft, neben dem beruflichen lerne ich hier auch sehr viel für mich persönlich.“

Die Betriebswirtin Lisa Kais aus Amerdingen sieht in der Ausbildung zu Hauswirtschafterin großen Nutzen für die Vollerwerbslandwirtschaft ihrer Familie und schätzt in der Ausbildung die gute Kombination der Vertiefung der Perspektiven aus Verbrauchersicht und die der Produktion. „Darüber hinaus lerne ich hier fünfzehn Leute zu verköstigen, ohne dass dabei ein Chaos entsteht.“