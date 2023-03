Wertingen

28.02.2023

So ist die Situation in der Unterkunft am Laugnaplatz

Vivian Rußer von den Johannitern ist eine von vielen Einsatzkräften und Helfern, die sich um Geflüchtete und Asylsuchende im Landkreis Dillingen kümmern. Foto: Ulrike Hauke