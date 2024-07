So läuft es beim neuen Pflegedienst in Wertingen

Ein Bild davon, was sich in der Wertinger Unternehmenswelt tut, haben sich kürzlich drei Vertreter der Stadt gemacht. Wirtschaftsförderin Alexandra Killisperger, Wirtschaftsreferent Franz Stepan sowie Hans Moraw, Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung, waren zu Besuch in unterschiedlichen Firmen in der Zusamstadt. Die Spannweite reichte von „erfrischend“ bis neu eröffnet, von Unternehmensberatung bis Pflegedienst.

Den Menschen und deren Entwicklung im Berufs- und Geschäftsleben Raum zu verschaffen, das haben sich „Die Raumgeber“ aus Wertingen im Wortsinn zur Aufgabe gemacht. Wie das den beiden Geschäftsführern des gleichnamigen Unternehmens, Elisabeth Schmid und Dirk Frowein, gelingt, erklärten sie den drei Vertretern der Stadt. Sie schauten sich im Rahmen der alljährlichen Unternehmensbesuche auch bei den „Raumgebern“ um und ließen sich deren vielseitige Dienstleistungen in der Unternehmens-, Organisations- und Personalentwicklung erklären.

Der Patientenstamm des Pflegediensts FaKo in Wertingen wächst

Schmid und Frowein sagten unter anderem: „Wir erleben einen Paradigmenwechsel in der Mitarbeiterführung, den wir intensiv begleiten.“ Sie bringen für ihre anspruchsvollen Angebote an Unternehmenslenker und Firmenchefs jeweils ein Studium, internationale Erfahrungen und Kompetenzen sowie ständige Weiterbildungen mit. Zusätzlich haben „Die Raumgeber“ in ihrem New-Work Seminarzentrum in kreativ-mobile Raumausstattung sowie modernstes Equipment investiert und bieten die Räume auch außerhalb ihrer Aktivitäten für Unternehmen, Kommunen und Firmenevents an. Aktuell feiert das Unternehmen mit ihrer „Führungsakademie Schwaben-Allgäu“ und dem Seminarzentrum fünfjähriges Jubiläum in der Zusamstadt.

Icon Vergrößern Interessante Einblicke in ihren Tätigkeitsbereich ermöglichten „Die Raumgeber“ den Stadtvertretern (von links): Franz Stepan, Hans Moraw, Alexandra Killisperger, Dirk Frowein und Elisabeth Schmid. Foto: Ulrike Hauke Icon Schließen Schließen Interessante Einblicke in ihren Tätigkeitsbereich ermöglichten „Die Raumgeber“ den Stadtvertretern (von links): Franz Stepan, Hans Moraw, Alexandra Killisperger, Dirk Frowein und Elisabeth Schmid. Foto: Ulrike Hauke

Einen weiteren wichtigen Baustein innerhalb der Stadt haben Mathias Fahrenbruch und Katja Kotzian am 1. Januar 2024 mit ihrem Pflegedienst „FaKo GmbH“ geschaffen. Beide sind ausgebildete und examinierte Pflegefachkräfte und verfügen über jahrelange Erfahrungen beim früheren AWO-Pflegedienst in Wertingen. Mit dem neuen Sozialdienst, den sie seit knapp über einem halben Jahr führen, seien sie in ihren Entscheidungen freier, sagen sie. Gestartet haben die beiden mit rund 20 Patienten, inzwischen seien sie Fahrenbruch zufolge bereits bei 70 – Tendenz steigend. Unterstützt werden sie von Teilzeitkräften, Minijobbern und Schülerinnen der Altenpflegeschule in Wertingen.

„Die Raumgeber“ aus Wertingen befassen sich mit Unternehmensberatung

FaKo bietet zur Behandlungspflege wie Wundverbände, Kompressionen und mehr auch Hilfen bei der Körperpflege, beim An- und Ausziehen und Toilettengängen sowie hauswirtschaftlichen Arbeiten an, des Weiteren informative Beratungsgespräche über die Angebote der Pflegekassen. Die Vertreter der Stadt mussten dabei feststellen, dass auch sie noch nicht alles über deren Leistungskatalog wussten.

„Erfrischend“, lautete das Fazit von Killisperger, Stepan und Moraw, als sie den gerade erst eröffneten Salon für Wellness und Massagen von Mukdara Pohle nach einer Stunde wieder verließen. Diese Anerkennung war auf die gebürtige Berlinerin mit asiatischen Wurzeln zurückzuführen, die mit Enthusiasmus und ihrer offenen, spritzigen Art die Stadt-Vertreter in ihrem neuen Salon „Mukdara“ in der Hauptstraße 4 willkommen hieß. Wertingen sei ein „schönes Städtle“ und habe ihr während der Suche nach einem zweiten Standort auf Anhieb gefallen. Ihr erster Salon befindet sich in Stadtbergen. Das Wohlfühl-Konzept basiert auf ihren Kenntnissen der Anatomie, die sie von Grund auf beherrscht.

Icon Vergrößern Vor dem neu eröffneten Wellness- und Massage-Salon Mukdara und dem integrierten Kosmetikstudio: Hans Moraw, Franz Stepan, Mukdara Pohle, Dilek Halt und Alexandra Killisperger (von links). Foto: Ulrike Hauke Icon Schließen Schließen Vor dem neu eröffneten Wellness- und Massage-Salon Mukdara und dem integrierten Kosmetikstudio: Hans Moraw, Franz Stepan, Mukdara Pohle, Dilek Halt und Alexandra Killisperger (von links). Foto: Ulrike Hauke

Massagen buchstäblich von Kopf bis Fuß sowie Pulsationsmassagen gehören genauso zum Repertoire wie das integrierte Kosmetikstudio von Dilek Halt. Halt ist wie Pohle erfahren in ihrem Metier und die beiden haben mit dem Salon in Wertingen jeweils bereits ihr zweites Geschäft eröffnet. (AZ)