So präsent ist das Zusamtal in den sozialen Medien

Plus Soziale Medien betont den Wert der Interaktion – und auch aus und um Wertingen gibt es Persönlichkeiten und Präsenz im Internet.

Christian Aigner geht pädagogisch neue Wege. Mit dem YouTube-Kanal VoxLatina produziert der Lehrer des Gymnasium Wertingens seit 2019 Videos rund um das Thema Latein. „Ich habe schon öfter Lernvideos von Kollegen gesehen, was mich sehr gereizt hat. Das wollte ich auch einfach mal machen“, mit dieser Motivation hat Christian Aigner sein erstes Skript geschrieben. Der Inhalt seines YouTube-Kanals richtet sich nach dem Lehrplan der Schule und deckt zunächst vor allem die lateinische Grammatik ab. Bald könnten Schüler und Interessiere jedoch auch geschichtliche und philosophische Themen entdecken. Eine gewisse Reichweite hat er auch schon erreicht, nachdem Bildungsserver wie Mebis auch auf seine Videos zurückgreifen.