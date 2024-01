Wertingen

So sieht's im neuen "Los Sparos" in Wertingen aus

Der Restpostenmarkt "Los Sparos" in Wertingen eröffnet am Donnerstag.

Plus Der Restpostenmarkt in der Wertinger Industriestraße eröffnet noch diese Woche. Was zum Sortiment gehört und welche Öffnungszeiten geplant sind.

Die Schiebetür funktioniert bereits. Dahinter riecht die Luft neu. Das Team des neuen Restpostenmarkts "Los Sparos", der am Donnerstag in der Wertinger Industriestraße eröffnen wird, wuselt bereits durch den geräumigen Laden. Die Mitarbeiterinnen hängen Kunstpflanzen auf, die von einer schwarzen Konstruktion an der Decke baumeln, verrücken Stühle, räumen Gläser und Geschirr in die Regale. Es ist der letzte Schliff, der jetzt noch vollzogen wird. Dann ist alles bereit für die Eröffnung.

Geschäftsführer Daniel Müller führt vorab durch seinen neuen Laden. Er spricht von einem "modernen Look" und einem "gigantischen Sprung", den man mit den neuen Räumlichkeiten gemacht habe. Wer noch den alten Los Sparos kenne, der sich von 2020 bis 2022 am selben Standort, aber noch in einem anderen, inzwischen abgerissenen Gebäude befunden habe, wisse, was gemeint ist. Die Geschichte des Restpostenmarkts der heutigen Erwin-Müller-Dachmarke Lusini reicht weit in die Vergangenheit zurück. Auch dort, wo heute in Wertingen der Discounter Netto steht und in Augsburg gab es bereits Filialen.

