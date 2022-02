So viel Thüringen steckt in Wertingen

In Unterthürheim und Zusamaltheim wurden „alemannische“ Gräberfelder archäologisch untersucht. Die hier abgebildeten Fibeln (Gewandnadeln) sind Siedlern zuzuordnen, die aus dem heutigen Baden-Württemberg zugewandert waren. Besonders interessant: eine kleine Fibel in Form eines Pferdchens, gefunden vom Archäologen Richard Geier in Zusamaltheim. Sie wird im Heimatmuseum Wertingen ausgestellt.

Foto: Johannes Mordstein