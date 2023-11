Wertingen stellt Ergebnisse vor: So will die Stadt nachhaltiger werden

Zur Abschlussvorstellung des Klimaschutzkonzeptes können alle Interessierten kommen. Im Anschluss findet im Foyer der Stadthalle eine kleine Nachhaltigkeitsmesse statt.

Alle Interessierten können zur Abschlussvorstellung des Wertinger Klimaschutzkonzeptes am Donnerstag, 30. November, um 18.30 Uhr in die Wertinger Stadthalle kommen. Seit einem Jahr wird das Klimaschutzkonzept mit Unterstützung des Büros Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft (FfE) und des „Akteurskreis Klimaschutzkonzept“ erarbeitet. Nun kommt das Klimaschutzkonzept zu seinem Abschluss. Das endgültige Konzept wird an diesem Abend vorgestellt, außerdem gibt es ein kleines Buffet mit Bio-Produkten.

Unternehmen zeigen in Wertingen Ideen zum Thema Nachhaltigkeit

Im Anschluss an die Präsentation des Klimaschutzkonzeptes findet im Foyer der Stadthalle eine kleine Nachhaltigkeitsmesse statt. Lokale Unternehmen und Initiativen präsentieren hier Informationen und Ideen in den Bereichen Bauen, Verkehr, Garten, Energie und vieles mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Wertingen. Hier gibt es Tipps und Ideen, wie Interessierte ganz konkret nachhaltig handeln können.

Der Hintergrund des Klimaschutzkonzeptes

Hintergrund: Die Gestaltung der künftigen Energieversorgung ist aufgrund der Knappheit der fossilen Energieressourcen, einer weltweit erhöhten Energienachfrage, sowie der Notwendigkeit die energiebedingten CO₂-Emissionen zu reduzieren, zu einer Schlüsselaufgabe des 21. Jahrhunderts geworden. Der drohende Klimawandel stellt dabei die größte Herausforderung dar und ist unmittelbar mit den Fragen nach Energieeinsparung, Energieeffizienz und einer möglichst CO₂-neutralen Energieerzeugung verbunden. In diesem Zusammenhang hat die Stadt Wertingen ein Klimaschutzkonzept in Auftrag gegeben mit dem Ziel, die Energie- und Klimawende im Stadtgebiet weiter voranzubringen. Das Konzept beinhaltet eine umfassende Ist-Zustands-Analyse des Energieverbrauchs für die Anwendungsarten Strom, Wärme und Mobilität sowie der Anteile erneuerbarer Energien. Außerdem werden Energieeinspar- und Energieeffizienzpotenziale sowie die Potenziale zum Ausbau erneuerbarer Energien dargestellt. Daraus abgeleitet ergeben sich die CO₂-Bilanz und mögliche Emissionseinsparungen. Als Ergebnis des Konzeptes werden die erforderlichen Maßnahmen in einem Katalog zusammengefasst und deren Ziele und Umsetzungsnotwendigkeiten beschrieben. Diese werden am 30. November öffentlich vorgestellt.

In verschiedenen Gruppen wurden die Grundlagen für das Wertinger Klimaschutzkonzept zusammengetragen. Die Ergebnisse werden nun am 30. November vorgestellt. Foto: Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft

Vorab ein kurzer Überblick über ein paar Ergebnisse: Insgesamt lag der Gesamtendenergieverbrauch der Stadt Wertingen und ihrer Ortsteile im Jahr 2021 bei knapp 457 GWh. Hierbei entfällt auf den Wirtschafts- und Verkehrssektor mit zusammen rund 80 Prozent der größte Anteil, gefolgt vom Sektor der privaten Haushalte mit rund 19 Prozent und die öffentlichen Einrichtungen mit rund einem Prozent. Sieht man sich die Unterteilung des Endenergieverbrauchs auf die Anwendungsarten Strom, Wärme und den Kraftstoffverbrauch durch den Verkehrssektor an, so kommt man zu folgendem Ergebnis: Der Stromverbrauch schlägt mit zehn Prozent, der Wärmeverbrauch mit 55 Prozent und die Mobilität mit 35 Prozent zu Buche.

Diesel spielt noch eine große Rolle

Fast der gesamte Endenergieverbrauch im Sektor Mobilität ist auf den Benzin- und Dieselverbrauch zurückzuführen, wobei Diesel mit über 80 Prozent eine zentrale Rolle zukommt. Der Stromverbrauch für Elektromobilität beträgt im Jahr 2021 0,1 Prozent am gesamten Endenergieverbrauch des Mobilitätssektors.

Ein weiteres Ergebnis war, dass die Emissionen aus dem Verkehrssektor und dem Industrie- und GHD-Sektor (Wirtschaft) mit jeweils gut 40 Prozent einen Großteil der Emissionen ausmachen. Auf die privaten Haushalte entfallen rund 16 Prozent der Emissionen, wohingegen die öffentlichen Einrichtungen rund ein Prozent der Emissionen verursachen.

Auch interessant. Von den 49 GWh erneuerbar erzeugtem Strom im Jahr 2021 entfallen rund drei Viertel auf Biomassenutzung in Biogasanlagen und gut 20 Prozent auf die solare Stromerzeugung. Wasserkraftanlagen leisten einen geringen Teil von einem Prozent an der erneuerbaren Stromerzeugung, Windkraftanlagen zur Stromerzeugung sind bislang nicht vorhanden.

Weitere interessante Zahlen und Ergebnisse gibt es bei der Abschlussveranstaltung des Wertinger Klimaschutzkonzeptes am Donnerstag, 30. November, um 18.30 Uhr in die Wertinger Stadthalle. (mit AZ)