Klimaschutz vor Ort: Die Wertinger wollen nachhaltiger werden

Um den Pro-Kopf-Ausstoß an Treibhausgasen zu senken, soll am Ende des Jahres ein konkretes Klimaschutzkonzept stehen. Viele Wertinger wollen dabei mitreden.

In Sachen Klimaschutz hat Wertingen von den Kommunen im Landkreis das vielleicht ambitionierteste Ziel. Am 9. November soll das ausgearbeitete Klimaschutzkonzept für die Stadt stehen, sagt Alexandra Killisperger. Und es soll nicht bei Wünschen und guten Vorsätzen bleiben, sondern konkrete Beschlüsse gefasst werden, wie das Leben in Wertingen nachhaltiger werden kann.

Denn es gibt derzeit noch reichlich Luft nach oben. Laut offiziellen Angaben stößt der durchschnittliche Bundesbürger oder die durchschnittliche deutsche Bundesbürgerin im Jahr 10,8 Tonnen CO 2 -Äquivalent aus. Die Wertinger liegen deutlich über diesem Schnitt: Hier sind es laut Angaben der Stadtverwaltung etwa 14,5 Tonnen.

Viele Bereiche bieten sich für den Klimaschutz an

Möglichkeiten, das Leben in den öffentlichen Bereichen genauso wie im privaten umweltverträglicher und damit nachhaltiger zu machen, gibt es reichlich. Doch das Klimaschutzkonzept soll möglichst die gesamte Bevölkerung einbinden.

Dazu gibt es den "Akteurskreis", der aus 19 Personen besteht - aus der Verwaltung ebenso wie aus dem Stadtrat und der freien Wirtschaft. Auch mehrere engagierte Bürgerinnen und Bürger sind darin vertreten. Um noch mehr Input zu bekommen und die Meinungen und Erfahrungen in der Bevölkerung abzubilden, fand kürzlich zu dem ein Aktionstag statt, bei dem die Wertingerinnen und Wertinger die Gelegenheit hatten, sich mit den Mitgliedern des Aktionskreises auszutauschen.

"Der Zuspruch hätte noch ein bisschen besser ausfallen können", resümiert Alexandra Killisperger über den Tag. Zwölf Interessierte leisteten den Mitgliedern des Akteurskreises Gesellschaft und gaben Rückmeldung und brachten sich in die Ideenfindung ein. Eine "kleine, aber sehr feine Gruppe" habe sich zusammengefunden, und die Arbeit habe sich gelohnt. Der Abend stand unter dem Motto „Information und Beteiligung“. Die Mitarbeiter der Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft (FfE), die die Erstellung des Klimaschutzkonzepts für die Stadt Wertingen fachlich begleiten, stellten zu Beginn die Herausforderungen des Klimawandels vor, die auf uns alle zukommen werden.

Wer in Wertingen nachhaltig lebt, soll belohnt werden

Danach gaben sie eine Einführung in aktuelle Klimaschutzziele auf kommunaler, landes- und europaweiter Ebene und was diese für die Stadt Wertingen bedeuten. Auch die aus lokalen Statistiken für die Erstellung des Klimaschutzkonzepts gewonnenen Informationen wurden aufgezeigt. So etwa, dass die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sehr hoch ist, im Wärmesektor mit zehn Prozent sehr gering. Folglich werde gerade der Wärmesektor ein Bereich sein, der im Klimaschutzkonzept größere Betrachtung erfahren wird. In Vorbereitung auf den Workshop wurde dann der Status Quo des Klimaschutzkonzeptes für Wertingen kurz vorgestellt: die Rolle der Kommune beim Klimaschutz, die Ergebnisse des Leitbildworkshops und ausgearbeitete "Maßnahmensteckbriefe", welche in der kommenden Sitzung des Akteurskreises - der letzten vor der Sommerpause - durchgesprochen und bewertet werden sollen, so Killisperger.

Was kann denn konkret getan werden, damit Wertingen nachhaltiger wird? Killisperger nennt Beispiele, die besprochen wurden. Einiges drehte sich etwa um Zuschüsse - speziell dann, wenn Energie oder Ressourcen eingespart würden. So schlugen Teilnehmerinnen und Teilnehmer etwa vor, dass man weniger für den Hausmüll zahlen solle, wenn man weniger produziere - ein ähnliches Modell werde bereits in manchen Kommunen ausprobiert. Auch sollten öffentliche Einrichtungen wie Schulen in einem Zuschuss Geld erhalten, wenn sie etwa Strom einsparten.

Immer ein offenes Ohr für Anregungen

Beim Thema Energieerzeugung war von einem städtischen "Klimafonds" die Rede. Mit diesem könnten regionale Projekte für erneuerbare Energien mitfinanziert werden. Auch das Thema Windkraft haben zumindest die Bürgerinnen und Bürger laut Killisperger noch nicht abgeschrieben. Hier wollten viele ein interkommunales Windkraftprojekt mit anderen Kommunen in der Region verwirklicht sehen. Der Faktor "Ressourceneinsparung" schließlich könnte beispielsweise mit der besseren Organisation von Mitfahrgelegenheiten und einem "Tauschregal" am Wertstoffhof in Angriff genommen werden. Die unterschiedlichen beruflichen und privaten Hintergründe machten den Austausch zu diesen Themenkomplexen so wertvoll, sagt Killisperger. "Die Lebenserfahrungen und das Know-how haben den Workshop und somit die weitere Ausarbeitung des Klimaschutzkonzepts für Wertingen sehr bereichert."

Info: Dem Akteurskreis kann man zwar nicht mehr beitreten, für Rückmeldung, Ideen und Anregungen hat Alexandra Kilisperger aber jederzeit ein offenes Ohr, wie sie sagt. Wer sie kontaktieren will, kann das unter Telefon 08272/84-199 oder per E-Mail an alexandra.killisperger@vg-wertingen.de tun.