Sommeraktion: Führung durch das Wertinger Unternehmen WDT

Die Firma MTC im Dillinger Gewerbegebiet Siemensstraße hat den Startpunkt unserer Sommerserie markiert: Ziel ist es, Türen zu mittelständischen Firmen zu öffnen, die es in ihren Märkten an die Spitze geschafft haben und oft weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit agieren. Knapp 20 Leserinnen und Leser der Donau Zeitung und der Wertinger Zeitung haben sich durch das Dillinger Unternehmen führen lassen.

Und schon am Donnerstag, 8. August, geht es weiter mit unserer Sommerserie, diesmal in Wertingen. Um 14 Uhr öffnet das Unternehmen WDT – Werner Dosiertechnik in der Hettlinger Straße 17 seine Türen. Die Firma wurde erst kürzlich zum dritten Mal mit dem Top-100-Siegel des Medienunternehmens Compamedia (Überlingen) ausgezeichnet.

Zur Firmengeschichte: Dietmar Werner hat vor vier Jahrzehnten ein System zur Dosierung von Chlorgranulat erfunden. WDT produziert heute im Geratshofer Gewerbegebiet mit etwa 60 Mitarbeitenden Mess-, Regel- und Dosiertechnik für Schwimmbad und Wellness. Am Donnerstag werden die beiden Geschäftsführer Jochen und Rainer Rieger Leser und Leserinnen unserer Zeitung durch das Unternehmen führen. „Wir zeigen gerne, was wir tun“, sagt Geschäftsführer Rainer Rieger.

Anmeldungen für die Führung in Wertingen sind bis zum 6. August möglich

Wer an der Führung teilnehmen möchte, kann noch bis Dienstag, 6. August, 12 Uhr, eine E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de oder redaktion@wertinger-zeitung.de senden. Die maximal 20 Plätze werden unter den Einsendern und Einsenderinnen verlost. Die Teilnehmenden werden von uns am Tag zuvor per Mail verständigt. Bitte unbedingt vollständige Adresse und Telefonnummer angeben. Nächste Station unserer Sommerserie ist dann am Mittwoch, 14. August, die Firma Kerner in Aislingen.