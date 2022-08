Sommernachts-Gottesdienst in der Bethlehem-Kirche

Im Kirchgarten der evangelischen Bethlehem-Kirche in Wertingen findet am Sonntag, 7. August, der alljährliche Sommernachtsgottesdienst statt. Beginn ist um 20 Uhr. Der Gottesdienst ist ökumenisch gestaltet. Laut Auskunft der Organisatoren soll das Thema „Der Himmel ist nicht nur oben“ gerade in einer Zeit, die von Krieg und Schreckensmeldungen geprägt ist, zu einer veränderten Betrachtungsweise einladen. (AZ)