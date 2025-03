Sonntagsmatinée mit der „schönen Müllerin“

Die Charlotte und Hermann Buhl Stiftung lädt am Sonntag, 30. März, um 10.30 Uhr wieder zu einer Matinée in das Wertinger Schloss ein. Tenor Theo Rohde und Pianistin Doriana Tchakarova lassen „Die schöne Müllerin“, einen Liederzyklus von Franz Schubert, erklingen.

Wieder steht im Wertinger Schloss eine Sonntagsmatinée an

Der junge Tenor Theo Rohde wuchs in der Nähe von Hamburg auf und sammelte an der Geige und bei den Chorknaben Uetersen erste musikalische Erfahrungen. Im Jahr 2021 begann er an der Hochschule für Musik sein Gesangsstudium. Dieses setzt er mittlerweile in Stuttgart an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst fort. Besonders im Konzertfach ist Theo Rohde ein viel gefragter Nachwuchskünstler, überall auf der Welt singt er Konzerte. Im Bereich der Oper sammelte er kürzlich erste Erfahrungen. Zudem prägt ihn eine besondere Leidenschaft für Liedgesang, die er regelmäßig bei Liederabenden präsentiert. Weitere musikalische Impulse konnte Theo Rohde in Zusammenarbeit und durch Einladungen zu Meisterkursen unter anderem mit Kammersängerin Brigitte Fassbänder sammeln. Der junge Tenor ist erster Preisträger und Stipendiat des Richard-Wagner-Wettbewerbs Leipzig im Jahr 2025 und wird seit 2022 als Stipendiat der Giovanni Omodeo Stiftung gefördert.

Der junge Tenor Theo Rohde tritt bei der Sonntagsmatinée im Wertinger Schloss auf. Foto: Buhl-Stiftung

Doriana Tchakarova wurde im bulgarischen Varna geboren. Als Liedpianistin tritt sie mit renommierten Gesangspartnern auf bedeutenden Konzertpodien und großen Festivals auf. 2019 ist gemeinsam mit dem Bariton Konstantin Krimmel eine CD mit Balladen von Schubert, Loewe, Schumann und Jensen erschienen. Ihre CDs mit den Sopranistinnen Judith Erb und Felicitas Erb, mit Liedern und Duetten von Robert Schumann, Hugo Kaun und Louis Spohr und insbesondere ihre Einspielung von Duetten von Felix Mendelssohn und Fanny Hensel stießen europaweit auf eine überschwängliche Resonanz. Letztere wurde unter anderem 2017 für den Echo Klassik nominiert. Anfang 2024 erschienen zwei weitere von der Fachpresse gelobte Lied-CDs mit der Sopranistin Eva Zalenga und dem Tenor Robin Neck. Auf positives Echo stieß auch die im Februar 2025 veröffentlichte CD mit Eva Zalenga, die kammermusikalische Liedraritäten in verschiedenen Besetzungen enthält.

Tickets zu 19 Euro nur für das Konzert gibt es bei Gerblinger, im Büro der Musikschule Wertingen, im Büro der Buhl-Stiftung oder telefonisch unter 01715337775. Reservierungen für ein anschließendes Mittagsmenü können direkt bei der Schmankerlstube Wertingen unter 08272/3344 oder mail@schmankerlstube.de getätigt werden. (AZ)