Sorgte ein Überschallknall für diese kaputte Scheibe in Unterthürheim?

Karl Deisenhofer aus Unterthürheim zeigt auf die kaputte Glasscheibe in seinem Betrieb. Nach einem lauten Knall am Mittwoch war das Glas geborsten.

Plus Ein heftiger Schlag, der am Mittwoch zu hören war, wurde vermutlich durch einen Überschallflug ausgelöst. In Unterthürheim zersplittert sogar eine Fensterfront.

Von Elli Höchstätter

Dieser Knall war laut. Einige Menschen zuckten am Mittwochnachmittag in der Wertinger Region gegen 15.15 Uhr zusammen, als der heftige Schlag zu hören war. In der Werkstatt von Landmaschinen Deisenhofer in Unterthürheim schauten die Mitarbeiter verdutzt auf. Geschäftsinhaber Karl Deisenhofer berichtet: „Der laute Knall hat die Glasscheibe zerstört.“ Die Glasfront in der Werkstatt, die rund 2,5 auf zwei Meter groß ist, zeigt große Risse.

Vier Eurofighter flogen am Mittwochnachmittag über die Region

Der Grund für ein derart lautes Geräusch ist häufig ein Flugzeug, das mit Überschallgeschwindigkeit über der Region geflogen ist. Dies war offenbar auch am Mittwoch der Fall. Wie ein Sprecher des Luftfahramtes der Bundeswehr auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt, flogen laut der Auswertung der Radardaten am Mittwoch, 2. August, im Zeitraum von 15 bis 16.10 Uhr vier Kampfflugzeuge der Bundeswehr vom Typ Eurofighter über die Region. Um 15.16 Uhr wurde in einer Höhe von rund 11.340 Metern mit einer Entfernung von rund 6,7 Kilometern zum Ortskern Wertingen kurzzeitig mit Überschallgeschwindigkeit geflogen.

