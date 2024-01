SPD begrüßt Verkehrsberuhigung in der Wertinger Innenstadt

Sozialdemokraten erhoffen sich viele positive Effekte für das Zentrum der Zusamstadt. Für die Räume des ehemaligen Müller-Markts gibt es konkrete Ideen.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Vorstand des SPD-Ortsvereines Wertingen den Beschluss des Stadtrats zur Verkehrsberuhigung der Innenstadt und des Marktplatzes begrüßt. Diese Entscheidung sei nach jahrzehntelangen Diskussionen gefallen.

Die SPD habe bereits 1989 ein Wertinger Innenstadtverkehrskonzept veröffentlicht und 2019 das durch Bernd Kneuse und Prof. Dieter Jannasch aktualisierte Konzept „Mensch vor Auto“ vorgestellt, was dann überparteilich weiterentwickelt wurde. 2022 hätten die Stadträte im Bauausschuss die Verkehrsberuhigung der Innenstadt noch abgelehnt. "Umso erfreulicher ist jetzt das überragende Abstimmungsergebnis im Stadtrat: neun Vorschläge wurden entweder einstimmig oder bei einer Gegenstimme angenommen, bei einem Punkt gab es trotz fünf Gegenstimmen bei 13 Befürwortern eine breite Mehrheit", heißt es in der Pressemitteilung.

Der SPD-Vorstand sieht als Ziele die Verringerung des Kfz-Verkehrs durch die Innenstadt, weniger Emissionen (Abgase, Feinstaub, Lärm) und dadurch die Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität, von der auch Gewerbe und Restaurants profitieren sollten. Dazu gehöre ebenso eine konsequente Realisierung der Barrierefreiheit, wie Johanna Schlögl, Referentin der Stadt Wertingen für Integration, betonte: Absenkung hoher Randsteine, etwa vor der Martinus-Apotheke oder gegenüber dem Behindertenparkplatz. Ausgewaschene Pflasterfugen im Bereich des Marktplatzes sollten laut Pressemitteilung aufgefüllt werden, um nicht mit Fußspitzen oder Gehstöcken hängenzubleiben. Begrünungsmaßnahmen dürften nicht fehlen.

Alle Anwesenden stimmten mit dem Ortsvorsitzendenden und Stadtrat Otto Horntrich überein, es sei eine gute Zukunftsperspektive, die Räume des ehemaligen Müller-Marktes zur neuen Stadtbibliothek umzugestalten. Dort würden für Schüler und Erwachsene neben dem klassischen Bücher- und Zeitungsangebot auch die Nutzung moderner Informationsmedien angeboten, zusätzlich ist dort ein Infobüro der Stadt Wertingen denkbar.

Die Sozialdemokraten wünschen sich auch ein integriertes Café

Wünschenswert wäre auch ein integriertes Café, wie Beispiele in anderen Orten zeigen. Aufgrund der Größe der Räumlichkeiten könnten hier auch Lesungen oder andere kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Neben verringertem Kfz-Verkehr würde all dies die Aufenthaltsqualität der Innenstadt weiter steigern. Dadurch könnten neue Geschäfte angezogen werden, was die Attraktivität des Zentrums weiter heben würde, so die einhellige Meinung der SPD-Vorstandsmitglieder. (AZ)

