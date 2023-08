SPD sieht Wertinger Kreisklinik als bedeutenden Wirtschaftsfaktor

Die Sozialdemokraten wollen am 11. September in Wertingen über das Krankenhaus sprechen. Der Vorstand des Ortsvereins wird neu gewählt.

Unter der Leitung von SPD-Landtagskandidat Fabian Wamser hat der SPD-Ortsverein Wertingen den Vorstand neu gewählt. Der bisherige Vorsitzende, Stadtrat Otto Horntrich, und seine beiden Stellvertreterinnen Christiane Glungler und Johanna Schlögl sowie Pressesprecher Franz Miller wurden mit großer Mehrheit für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Ins Amt der Kassiererin berief das Gremium neu Eva-Maria Fryars. Des Weiteren gehören dem zukünftigen Vorstand Emmy Herrmann, Edeltraud Bichler, Volker Haug, Jusosprecher Luca Kohler, Peter Schallmoser-Schlögl und Bernd Kneuse als Beisitzer und Beisitzerinnen an. Als Kassenprüferinnen bestimmte die Versammlung Johanna Laux und Heidi Müller.

Fabian Wamser ging anschließend in einem Kurzreferat auf die anstehende Krankenhausreform und auf die Zukunftsaussichten der beiden Krankenhäuser Wertingen und Dillingen ein. Dabei forderte er laut Pressemitteilung einen klaren Zukunftsplan und zeigte dazu konkrete Perspektiven auf. Insbesondere für Wertingen sei die Klinik neben der wichtigen medizinischen Versorgung ein substanzieller Wirtschaftsfaktor und eine Standortfrage für Neubürger und Betriebe, erklärte der Fachjurist und Krankenhausexperte. Der SPD-Ortsverein beschloss dazu, aufgrund der Wichtigkeit des Themas für Wertingen und den Landkreis, eine öffentliche Veranstaltung am Montag, 11. September, um 18.30 Uhr im Gasthof zum Hirsch durchzuführen. Neben Fabian Wamser wird auch die bayrische SPD-Co-Vorsitzende Ronja Endres als Referentin dabei sein. Als weitere Expertin für diesen Abend konnte der SPD-Ortsverein die frühere Personalratsvorsitzende der Kreiskrankenhäuser, Otti Probst, gewinnen.

Ein kommunales Energieversorgungs-Unternehmen soll gegründet werden

Horntrich sprach anschließend weitere, wichtige kommunalpolitische Themen an, mit denen sich der Ortsverein in nächster Zeit auseinandersetzen möchte. Zu den zentralen, zukünftigen Aufgaben der Stadt gehören laut Horntrich Maßnahmen, um die Folgen des Klimawandels abzumildern. Jüngstes Beispiel, so der Stadtrat, seien der Starkregen und das damit verbundene Hochwasser, das vor allem im Ortsteil Roggden wieder Schäden angerichtet hat. Hier müssen zeitnah endlich wirksame Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel der Bau eines Rückhaltebeckens, getroffen werden, fordert er. Zum Thema „Schutz gegen die Folgen des Klimawandels“ gehört nach Meinung von Juso-Sprecher Luca Kohler auch die Forcierung der Energiewende. Mit der von der Wertinger SPD bereits mehrfach geforderten Gründung eines kommunalen Energieversorgungsunternehmens würde Wertingen dazu einen wichtigen Beitrag vor Ort leisten, heißt es in der Pressemitteilung.

Christiane Glungler erinnerte an die schon lange im Stadtrat und in den Medien stattfindende Diskussion über ein zukunftstaugliches kommunales Verkehrskonzept. Leider sei dahingehend kaum etwas umgesetzt worden. Das federführend von Bernd Kneuse und Professor Dieter Jannasch entworfene SPD-Papier „Mensch vor Auto“ zeige die enormen Möglichkeiten auf, die Wohn- und Aufenthaltsqualität der Innenstadt zu steigern und somit die Attraktivität für Kunden und Besucher entscheidend zu verbessern, so die stellvertretende Vorsitzende.

Maßnahmen in diesem Bereich kommen auch den schwächeren Verkehrsteilnehmern zugutekommen, pflichtete Johanna Schlögl, Referentin für Integration der Stadt Wertingen, bei. Weniger und langsamerer Verkehr gerade im Zentrum mache das Städtle gemütlicher. Menschen, die wegen Behinderung, aber auch wegen Kinderwagen oder Rollator, im Tempo eingeschränkt sind, würden profitieren. Sie erinnerte dabei auch an die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner der neuen Gebäude von Regens Wagner und Lebenshilfe. Einen Lichtblick sieht Schlögl darin, dass sich in Sachen Aufzug für das Schloss eine erste Bewegung abzeichnet. Auch für das Amtsgericht mit seinen städtischen und kulturellen Räumen müsse eine Lösung gefunden werden. Denkmalschutz dürfe nicht über die Belange der Menschen gestellt werden.

Ein SPD-Infostand mit Fabian Wamser zur Landtagswahl findet am Freitag, 1. September, um 10 Uhr, auf der Zusaminsel in Wertingen statt. (AZ)