Vier Tage Urlaub daheim: Das ist auf dem Stadtfest in Wertingen geboten

Das Stadtfest in der Innenstadt verspricht vom 12. bis 15. August 2022 ein verlängertes Genießerwochenende. Essen, Trinken und vielfältige Musik sind geboten.

Endlich wieder Stadtfest - doch dass es über die Bühne gehen kann, bedingt jeder Menge Vorbereitung im Vorfeld. Gedanklich hatte Verena Beese alles schon für das Jahr 2021 geplant, doch nun blieben nur wenige Wochen, alles umzusetzen. Zusammen mit Kollegin Julia Tellmann, die seit April im Rathaus ist, wurde vermeintlich nebenbei in nur drei Monaten das viertägige Fest gestemmt.

Dabei hieß es, alle Bewohner und Geschäftsinhaber anzuschreiben, um auf etwaige Behinderungen hinzuweisen und um Verständnis zu bitten. Eine Aufgabe, die für Verene Beese unabdingbar ist: „Wichtig ist, dass wir alle mitnehmen, damit es ein Fest wird, an dem alle Freude haben.“

Umfangreiche Planungen im Vorfeld des Wertinger Stadtfestes

Auch die Fragen, wo genau soll der Toilettenwagen am besten stehen, welche Schutzräume stehen etwa bei Unwetter zur Verfügung und wer hat hierzu die „Schlüsselgewalt“, mussten geklärt werden. Sprich, wer achtet darauf, dass Kirche und Carry-Halle an den Eventtagen offen und frei zugänglich und im Anschluss auch wieder abgesperrt sind?

Damit in den vier Tagen auch in puncto Sauberkeit alles seine Ordnung hat, übernehmen Herbert Köchl, Patrick Keller, Fabian Aumiller und Stefan Bengeser vom Bauhof den Stadtfest-Dienst. Sie alle sind täglich um 6 Uhr vor Ort, räumen den Müll weg, kehren und tragen Sorge dafür, dass man ab 6.30 Uhr mit der Kehrmaschine die Straßen wieder säubern kann.

Wertinger Feuerwehr kommt mit Drehleiter

Bevor es soweit ist, wird es eine Sicherheitsabnahme geben, hierzu prüft die Wertinger Feuerwehr mit der Drehleiter, ob alle Wege frei zugänglich sind. Zudem wird eine Lebensmittelkontrolle durchgeführt. „Das alles geschieht Freitagnachmittag, da wir erst ab Donnerstagabend mit dem Aufbau beginnen, wir wollten nicht länger als nötig sperren“, erklärt die Organisatorin. Umfangreiche Planungen also, die im Hintergrund geleistet werden müssen.

„Leider sind nicht alle Vereine wieder am Start, da das Vereinswesen in den letzten Monaten verständlicherweise gelitten hat", erzählt Verena Beese. Umso mehr freut sie sich über alle, die mitmachen: die Pfarrjugend, die Wasserwacht, die Freunde der Zusaminsel, die Handballer, die Fußballabteilung des TSV Wertingen, die Feuerwehr Hirschbach und etliche Musik-Acts, die unterschiedliche Geschmacksrichtungen bedienen werden.

Bewährte Bands spielen auf dem Wertinger Stadtfest

Kulturreferent Frieder Brändle konnte bewährte Bands aus der Region für das Wertinger Stadtfest gewinnen. Auf zwei Bühnen werden an den vier Tagen folgende Musikgruppen für Stimmung sorgen: die Musikkapelle Wörnitzstein und "Meine Lieblingsband" legen am Freitag los, "China Room" und "Kapfer & Kapfer" spielen am Samstag, am Sonntag stehen vormittags "was wois i" und die Blaskapelle "Uns" sowie am Abend Volker Panitz und "Twice" auf der Bühne. Am Montag schließlich musizieren die "Wertinger Blasmusik" , "The Beatels" die Jazztaste Bigband der Stadtkapelle, das Akkordeon-Orchester Zusamtal und "Raphael Wressning & The Soul Gift Band".

Begeistert zeigt sich Beese zudem von den jungen, aktiven, engagierten Unternehmern, die neben den altbewährten Stadtfest-Beschickern am verlängerten Wochenende für Speis und Trank sorgen, etwa Stefan Krebs und Benedikt Baselt als Hauptwirte, oder Hassan Hassan mit seinen ägyptischen Falafeln. Aber auch Josef Deisenhofer aus Zusamaltheim ist dabei mit regionalen, nachhaltigen Produkten, sowie vielfältigen Aktionen, die für reichlich Abwechslung sorgen.

An Berechtigte der Wertinger Tafel wurden bereits Fünf-Euro-Gutscheine verteilt, und die Senioren Gemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen lädt zudem zu Kaffee ein. Überhaupt werden alle Generationen berücksichtigt.

Kinder- und Familientag am Sonntag

Als Schul- und Familienstadt hat die Stadt daher erneut - nach 2019 in kleinerer Form - den Kinder- und Familientag mit vielen Angeboten am Sonntag noch umfangreicher aufgelegt. Am Montag zeigt Wertingen beim „Alle-zusammen-Tag“ und einem großen Inklusions-Projekt in Kooperation mit der Lebenshilfe und Street-Art-Künstlerin Franziska Schißler in der Schulstraße neben dem Marktplatz, wie bunt es sein kann und ist.