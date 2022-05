Stadtpfarrer Rupert Ostermayer feiert Jubiläum

Plus Rupert Ostermayer ist seit 25 Jahren Priester. Es gibt einige Termine

Wertingens Stadtpfarrer Rupert Ostermayer ist seit 25 Jahren Priester. Am 4. Mai 1997 wurde er im Augsburger Dom von Diözesanbischof Viktor Josef Dammertz zum Priester geweiht. Dieses Jubiläum wird in der Pfarreiengemeinschaft Wertingen auf verschiedene Weisen gefeiert.