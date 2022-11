Wertingen

Standing Ovations für Mozart-Requiem in Wertingen

Das Requiem von Mozart wurde während der Wertinger Sternennacht aufgeführt und zog die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Stadtpfarrkirche in seinen Bann.

Plus Die Bläser in den Fokus zu rücken, geht beim Arrangement für die Wertinger Bläserphilharmonie des berühmten Werkes erfolgreich auf.

Von Marion Buk-Kluger

Das Leben ist gleich einem Stern, der entsteht und am Ende vergeht. Und so war es ein passender Auftakt der "Sternennacht im Städle", das Mozart-Requiem in der Wertinger Stadtpfarrkirche aufzuführen. Denn in eben diesem kommt der Lebenskreislauf zum Tragen, den der Mensch wohl stets am Ende seiner Tage noch einmal vorbeiziehen sieht und den auch die Hinterbliebenen im Gedenken an ihn erleben können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

