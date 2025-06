Startschuss für die Abschlussprüfungen an der Anton-Rauch-Realschule Wertingen

Für 124 Schülerinnen und Schüler der Anton-Rauch-Realschule begann am Mittwoch ein entscheidender Abschnitt ihres Schullebens: die schriftlichen Abschlussprüfungen. Den Auftakt machte das Fach Deutsch. Die Prüflinge konnten dabei zwischen drei Aufgabenstellungen wählen: der Analyse eines Auszugs aus dem Roman "Ein ganzes Leben" von Robert Seethaler, einer Reportage von Jan Christoph Wiechmann über die Nutzung modernster Solartechnik indigener Völker im Amazonasgebiet oder einer Erörterung mit Informationsmaterial zum Thema „Engagement für die Demokratie in unserem Land“. Und noch weitere Prüfungen stehen auf dem Programm: Französisch, Englisch, Mathematik, Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen (BWR), Physik und Werken am Freitag in einer Woche.

