Sternsinger aus Wertingen fahren zum Kanzler

Plus Wertinger Sternsinger repräsentieren das Bistum Augsburg bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Was geplant ist und warum keine Berliner Stadttour für die Zusamtaler drin ist.

Sie vertreten das Zusamtal in Berlin: Vier Wertinger Sternsinger und Anna-Maria Maul, die Wertinger Pastoralassistentin, dürfen am Donnerstag, 5. Januar, beim Empfang der Sternsinger aus ganz Deutschland im Bundeskanzleramt dabei sein. Denn die Wertinger Pfarreiengemeinschaft hatte nicht nur die richtige Lösung beim zugehörigen Gewinnspiel eingesandt, sondern auch noch das Glück, bei der Verlosung gezogen zu werden. Somit repräsentieren sie das Bistum Augsburg bei diesem Anlass.