Wertingen

07:00 Uhr

Tango trifft im Wertinger KuK auf Roma-Tradition

Wahre musikalische Teufelskerle sind die Mitglieder des Tzigan-Gypsy-Tango-Trios, das in der Alten Synagoge viel Begeisterung auslöste.

Plus Das „Tzigan Gypsy Tango Trio“ tritt beim Wertinger Kunstkanal auf.

Von Ulrike Walburg

Mit der Musikgruppe „Tzigan Gypsy Tango Trio“ kommt in dieser Woche unter dem Motto „Roma trifft Tango“ eine der namhaftesten Formationen im Bereich Tango, Jazz und osteuropäischer Musik nach Wertingen. Auf ihrer Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz tritt das bekannte Trio am kommenden Donnerstag, 14. Juli, um 20 Uhr im Wertinger Kunstkanal in der Kanalstraße auf.

