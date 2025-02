Tankstellen-Angestellte wird in Wertingen von Mann sexuell belästigt

Ein 37-Jähriger hat am Sonntag in einer Tankstelle in der Gottmannshofer Straße eine Angestellte auf unsittliche Art und Weise berührt. Der betrunkene Mann hatte sich nach Angaben der Polizei gegen 10.45 Uhr in der Tankstelle aufgehalten. Wie sich später herausstellte, hatte er 1,3 Promille Alkohol im Blut.

Die Wertinger Polizei erteilt dem Mann einen Platzverweis

Der 37-Jährige belästigte die junge Frau. Eine verständigte Streifenbesatzung der Polizei erteilte dem Mann einen Platzverweis. Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun wegen sexueller Belästigung gegen den 37-Jährigen. (AZ)