Tausende Euro Schaden bei Unfall nahe Wertingen

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Montag auf der Staatsstraße 2033 auf Höhe Wertingen gekommen. Gegen 13.35 Uhr befuhr eine 60-jährige Autofahrerin die Straße aus Richtung Binswangen kommend. Sie wollte nach links in die Dillinger Straße abbiegen. Es kam zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 80-Jährigen. An den Autos entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 9000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. (AZ)

