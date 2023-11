Wertingen

06:00 Uhr

Wertingen braucht teuren Straßenausbau für Buttinette-Logistikzentrum

Plus Weil das Unternehmen ein neues Logistikzentrum baut, muss Wertingen in Vorleistung gehen. In der Stadtratssitzung erklärt der Bürgermeister, warum er diese Investition gerne tätigt.

Der städtische Bauausschuss hatte sich bereits mit dem Thema beschäftigt, nun kam der Straßenausbau bei der Sitzung des Wertinger Stadtrates erneut auf den Tisch. Konkret geht es darum, dass die Stadt Wertingen die Rudolf-Diesel-Straße in Geratshofen umplant, damit Buttinette dort ein großes Logistikzentrum errichten kann.

Hintergrund: Die Rudolf-Diesel-Straße ist nur auf rund 200 Metern asphaltiert. Jetzt sollen 300 Meter weiter ausgebaut werden. Entlang der dann 500 Meter langen und 6,50 Meter breiten Straße soll ein Gehweg entstehen. Weiterhin finden Kanalarbeiten statt. Der Verlauf der Straße wird außerdem verschoben, da die ursprünglich geplante Lage die Firma Buttinette vor Probleme gestellt hätte. Die Kosten für den Straßenausbau, die Kanalarbeiten und die Errichtung des Gehweges werden rund 1,5 Millionen Euro kosten.

