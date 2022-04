The Voice Kids: Endspurt im Voting für die Wertinger Schülerin

Noch bis einschließlich Ostermontag kann für Maiara online abgestimmt werden. Schafft sie es ins Finale der großen TV-Castingshow?

Noch bis Montag, 18. April, 23.59 Uhr, kann für die Wertinger Schülerin Maiara online abgestimmt werden. Bekommt sie genug Klicks, dann zieht sie direkt ins Finale von The Voice Kids. Wie berichtet, nimmt Maiara bei der beliebten Sat.1-Fernsehsendung teil.

Die erste Runde hat sie locker geschafft. Drei Jurymitglieder haben für die 13-Jährige bei ihrer Blind Audition gebuzzert. Die prominenten Coaches wollten sie alle in ihrem Team, Maiara hat sich für Team Lena Meyer-Landrut entschieden.

Online auf Sat.1 anmelden und abstimmen

Aufgrund mehrerer Corona-Erkrankungen war es dann für die Wertingerin nicht möglich, bei den Battles, dem nächsten Schritt in der Castingshow, teilzunehmen. Deshalb hat sich der Sender etwas besonderes, etwas Einmaliges überlegt: Mit einem sogenannten „Community-Ticket“ kann es die talentierte Sängerin auch direkt ins Finale schaffen.

So kann man für Maiara voten

Und so geht es: Auf der Internetseite www.sat1.de/tv/the-voice-kids/community-ticket kann man für Maiara – nach einer Anmeldung – abstimmen. Bekommt sie genügend Klicks, dann steht sie direkt im Finale von The Voice Kids. Dieses wird am Freitag, 6. Mai, um 20.15 Uhr in Sat.1 ausgestrahlt. Bis Montag um Mitternacht hat Maiara die Chance, daran teilzunehmen und noch einmal auf der großen Bühne vor einem Millionenpublikum vor dem TV zu singen.

