Staatssekretärin Anna Stolz besucht die "Leuchtturmschule" Wertingen

Die Digitalisierung drängt, und es tun sich wichtige Fragen auf. Die Staatssekretärin des Kultusministeriums holt sich am Wertinger Gymnasium Rückmeldungen ab.

Alle Blicke liegen auf Benedikt Fingerle. Auch der von Kultus-Staatssekretärin Anna Stolz ( Freie Wähler), die an diesem Vormittag in Wertingen zu Besuch ist. Die Worte des Schülers scheinen Eindruck zu hinterlassen, jedenfalls schreibt Stolz einiges auf, während der Schüler spricht. Er berichtet von den Erfahrungen seiner Mitschülerinnen und Mitschüler und ihm selbst mit dem digitalen Lernen, für welches das Wertinger Gymnasium an einem Pilotprojekt teilnimmt.

Das Tablet wird ab der achten Klasse zum täglichen Begleiter im Schulalltag für die Schülerinnen und Schüler. In verschiedenen Fächern bieten sich verschiedene Anwendungsgebiete, wie Stolz und ihr Parteifreund und Begleiter an diesem Tag, Landtagsabgeordneter Fabian Mehring, in einer Unterrichtsstunde der Tablet-Klasse 8a präsentiert bekommen. 10.000 Münzwürfe ließen sich im Unterricht eher nicht ausführen. Doch mit dem Tablet sind sie innerhalb von Sekundenbruchteilen geschehen, und somit das "Gesetz der großen Zahl" bewiesen. Andere Anwendungsbereiche sind etwa "Spaces", auf die mehrere Schülerinnen und Schüler zugreifen und damit sehr elegant und unkompliziert gemeinsam an Aufgaben arbeiten können. Auch, wenn sie nicht physisch beisammen sind.

Digitales Lernen mit dem Tablet bereitet auf den Beruf vor

Ganz pragmatisch spart die Arbeit mit dem Tablet auch einiges an Platz, berichtet Benedikt Fingerle im Gespräch mit der Staatssekretärin. Vorbei die Zeit, in der er für manche Aufgaben umständlich mehrere Hefte übereinanderstapeln musste. Insgesamt zieht er das Fazit: "Da lernt man auch was für danach. Für den Beruf."

Anna Stolz (rechts) und Fabian Mehring drückten am Gymnasium Wertingen kurzzeitig wieder die Schulbank. Foto: Benjamin Reif

Bildungspolitik ist in einer vernetzten Industrie Wirtschaftspolitik, das ist in Zeiten des Fachkräftemangels kein Geheimnis mehr. Auch im Bereich der Bildung selbst. Vor dem Besuch in Wertingen war Stolz in der Grund- und Mittelschule Thierhaupten zu Gast. Die Herausforderungen - aber auch für andere Schularten - sehen Stolz und Mehring im Bereich des Nachwuchses. "Wir konkurrieren auch im Bildungsbereich um die besten Kräfte", sagt Mehring. Bürokratieabbau ist in diesem Zusammenhang ein Thema, das die Freien Wähler weit oben auf ihre Agenda stellen.

Die Politiker sind in Wertingen vor Ort, um Eindrücke sammeln

Termine wie diese seien immens wichtig, um direkt vor Ort Eindrücke einzuholen, so Mehring. Nun ist zwar bekanntermaßen Wahlkampf in Bayern, doch neben den üblichen Danksagungen – auch Landrat Markus Müller ist vertreten, schließlich half der Landkreis beim Digitalisierungsprojekt der Schule mit – ist an diesem Vormittag doch einiges an ungefilterter Rückmeldung zu holen. Mehrere Lehrkräfte schildern Stolz etwa die Wichtigkeit des Notizen-Programms "OneNote". Das habe den unschätzbaren Vorteil, dass es auf allen Betriebssystemen und Endgeräten funktioniere. Aber ob und wie es in Zukunft für die Schule genutzt werden kann, und in welchem Umfang das Kultusministerium eigene Programme zur Verfügung stellen wird, ist für die Zukunft noch unklar. Mehrere Lehrkräfte äußern den Wunsch nach Planungssicherheit für das Programm, Stolz zeigt Verständnis und schreibt viel mit.

In Bayern sind derzeit 245 im Projekt "Digitale Schule der Zukunft" dabei, von etwa 6500 insgesamt im Freistaat. Sie sollen für die Schulen, die noch nicht so digital unterwegs sind, als Beispiele dienen, an denen sich viel abschauen lässt. Wertingen sei hier ein regelrechter "Leuchtturm", gerät Stolz regelrecht ins Schwärmen. Der "Rollout" für die digitalen Unterrichtsmöglichkeiten soll sich an Schulen wie dem Wertinger Gymnasium orientieren. Denn es wird Zeit, das sehen auch Staatssekretärin Stolz und Fabian Mehring so.