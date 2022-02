Top-Absolventin Lea Färber: „Ich mach einfach mein Ding“

Lea Färber, die bei Stärkere Stoffe Wagner in Wertingen ihre Ausbildung machte, erhält für ihre Traumabschlussnote den Staatspreis. Doch sie reagiert ganz anders, als man erwarten könnte.

Frei heraus sagt Lea Färber: „Mir sind Noten eher egal.“ Lernen fällt der jungen Frau aus Wertingen leicht, erzählt sie weiter, und dass ihr schon immer klar war, dass sie nach der Schule einen Bürojob machen will. Den fand sie beim Wertinger Unternehmen Stärkere Stoffe Wagner.

Dort lernte sie den Beruf der Groß- und Außenhandelskauffrau und arbeitet nach der bestandenen Prüfung, die sie mit einem glatten Notendurchschnitt von 1,0 geschafft hat, im Vertrieb. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt: Als Digital-Agent betreut sie die Kunden über Messengerdienste, zum Beispiel WhatsApp. Ein ums andere Mal heizt sie dabei laut Pressemitteilung den „Alten Hasen“ aus dem Verkaufsteam ganz schön ein. Das zeigt sich auch, als sie auf die Frage nach all dem Trubel um sie selbst sagt: „Ich mach einfach mein Ding.“

Die Note aus der Zeitung erfahren

Ähnlich wie die 19-Jährige reagiert die Personalchefin. Wie Alexandra Wagner davon erfahren hat, dass ihre Auszubildende bei der Abschlussfeier in der Ludwig-Bölkow-Berufsschule den Staatspreis erhalten hat? „Aus der Zeitung, wir wussten es nicht und typisch – bei uns hängen wir so etwas nicht an die große Glocke, Lea Färber hat also nichts gesagt.“

Im betreffenden Bericht über die Ehrungen der besten Absolventinnen und Absolventen des Winter-Prüfungsjahrgangs 2021/22 erklärte der stellvertretende und derzeit kommissarische Schulleiter Gerhard Kilian: „Sie haben ihr Ausbildungsziel mit Bravour erreicht, drei von ihnen sogar mit einem Notendurchschnitt von 1,0.“ Auch Claudia Marb, die stellvertretende Landrätin des Landkreises Donau-Ries, beglückwünschte die Absolventen und Absolventinnen. Besonderen Respekt zollte sie ihnen, weil sie trotz der schwierigen Bedingungen in Pandemie-Zeiten sehr gute Leistungen erzielt haben. Unter den drei Besten: Lea Färber. Und wie war nun die Reaktion von Alexandra Wagner? „Im ersten Moment freut man sich schon, dass auch ein Schulsystem anerkennt, was Lea Färber auf dem Kasten hat, aber die Fixierung auf eine Zahl hinter dem Komma ist nicht unsere Welt.“

Die Personalchefin verweist auf drei weitere Auszubildende, die ihren Abschluss gemacht haben: „Neben Lea Färber auch Emma Fritsch, Leas Färber Klassenkameradin in der Berufsschule. Ob da irgendwo „Komma-Null“ oder „Komma-Zwei“ auf einem Stück Papier steht, ist uns ehrlich gesagt wurscht.“ Mit Blick auf Cornel Jentsch als Fachlagerist und Nadja Hauck in ihrem Dualen Studium BWL-Handel betont Wagner: „Wir wissen und schätzen, was alle vier draufhaben.“

Mitarbeiter mit ungewöhnlichen Mitteln suchen

Eine Antwort, warum die Wagner-Azubis so gut abschneiden, könnte laut der Personalchefin im ungewöhnlichen Personalwesen des Unternehmens zu finden sein. So ist auf dem Karriereportal auf der Internetseite zu lesen, dass nicht die Besten der Besten gesucht werden. Denn die Firma brauche Mitarbeiter, die zum Unternehmen passen. Die würden auch mit ungewöhnlichen Mitteln gesucht. Zum Beispiel mit einem Brief einer Mutter, veröffentlicht auf Social Media und als Anzeige in unserer Zeitung. Mit den berührenden Worten „Mein Kind, was wird aus Dir?“ versetzt sich die Schreiberin in den Heranwachsenden, der seinen Weg im Leben und eine Ausbildung sucht. Dahinter steckt das Angebot an einen jungen Menschen, die Ausbildung im Digital Commerce bei Wagner zu machen. Und man will es einfach glauben, steht in der Pressemitteilung, dass Alexandra Wagner den Brief selbst geschrieben hat, vielleicht an eines ihrer eigenen drei Kinder. Schon vor über 20 Jahren habe das Unternehmen Wagner laut eigener Mitteilung neue Technologien entwickelt und damit den Weg vom Heizen mit fossilen Brennstoffen hin zu klimaneutraler Gebäudewärme eingeleitet und gestaltet. Dadurch reduziere das Unternehmen heute als führender Anbieter den CO2-Ausstoß in Deutschland um 336.000 Tonnen jährlich. Die besondere Antistaub-Technik sei so begehrt, dass europaweit Lizenzen vergeben werden. (mit pm)