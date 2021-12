Wertingen

vor 31 Min.

Trotz Corona: Wie im Wertinger Seniorenheim Weihnachten gefeiert wurde

Plus Die Pandemie hat das Seniorenheim St. Klara schwer getroffen. Doch an Weihnachten soll dort das Positive überwiegen – und das in einem familiären Rahmen.

Von Marion Buk-Kluger

Jedes Jahr, besonders zur Weihnachtszeit, kommen mitunter schon die Gedanken auf, dass so manche Bewohnerin und mancher Bewohner in einem Seniorenheim dort doch zwangsläufig traurig sein muss, so ohne oder nur mit punktuellen Besuchen der Verwandten. Dies mag sicher zutreffen. Aber es gibt auch Einrichtungen und Menschen, die mit der Situation so umgehen, dass es für die meisten dennoch ein schönes Fest sein kann. Wie etwa im Alten- und Pflegeheim St. Klara in Wertingen. Die 93-jährige Therese Wagner, die seit etwas über einem halben Jahr dort lebt, berichtet zum Beispiel mit Begeisterung: „Ich hätte heute am ersten Feiertag zwar zu Verwandten gekonnt, aber ich wollte hier bleiben. Ich werde ja gut versorgt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen