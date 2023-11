Umbau im Orthix-Zentrum in Wertingen

Die orthopädische Praxis am Wertinger Krankenhaus ist modernisiert und erweitert worden. Nun werden weitere neue Therapiemöglichkeiten mitangeboten.

Seit 2015 bietet das Orthix-Zentrum als etablierte orthopädische Gemeinschaftspraxis mit ihrem Standort am Krankenhaus Wertingen eine hochwertige medizinische Versorgung an. Im Jahr 2021 erfolgte mit der Übernahme der Praxis von Dr. Ocros in der Badgasse ein weiterer Schritt zum Ausbau des Engagements in Wertingen. Als Filiale der Standorte in Augsburg gestartet, hat sich die Praxis stetig weiterentwickelt und wächst nun mit zunehmendem Patientenzuspruch - so steht es in der Pressemitteilung. Die anstehende Renovierung und Zusammenlegung beider Standorte in das Krankenhaus Wertingen ist Teil des Konzeptes, die Krankenversorgung im ländlichen Raum zu verbessern und das Angebot zu erweitern. Nach Abschluss der Modernisierung wird die Praxis weiterhin, jedoch vergrößert, in den Räumen der ehemaligen Notaufnahme des Krankenhauses zu finden sein.

Ein Gerät für Knochendichte

Eine "herausragende Neuerung" wird die Erweiterung der Therapieangebote sein, heißt es weiter. Neben der Erweiterung der Sprechstunden der spezialisierten Orthopäden werden auch Stoßwellen Therapie, Elektrotherapie, Magnetwellentherapie und Infiltrationstherapie für Wirbelsäulenerkrankungen angeboten. Es wird ein hochmodernes Knochendichte-DXA-Messgerät installiert werden, um das Thema Osteoporose mit Therapie und Prophylaxe von möglichen Knochenbrüchen abzudecken.

Das Spektrum in Wertingen ist breit gefächert

Zu den operativen Schwerpunkten der Ärzte des Zentrums gehören die Implantation von Endoprothesen an der Schulter, am Knie, der Hüfte und des Sprunggelenks, ebenso wie die minimal-invasive Wirbelsäulentherapie. Es wird die Hand- und Fußchirurgie ebenso abgedeckt, wie die Sportorthopädie. Dies spiegelt das breite Spektrum der orthopädischen Versorgung wider und unterstreicht das Engagement der Praxis für die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Patienten. Diese Eingriffe können weiterhin im Krankenhaus Wertingen durchgeführt und in vertrauensvoller Zusammenarbeit dort stationär betreut werden.

Die Modernisierung der Praxis am Krankenhaus in Wertingen ist aktuell in vollem Gange. Die Umbau- und Renovierungsarbeiten werden die Praxis in einen modernen, geräumigen Standort verwandeln. Dieser größere Standort wird die Praxis in die Lage versetzen, noch mehr Patienten zu behandeln und ihnen eine bessere Versorgung zu bieten. (AZ)

