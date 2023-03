Umweltreferentin fordert mehr Schutz für Hecken in Wertingen

Plus Wertinger Umweltreferentin wünscht sich, dass der Ökonomische Ausschuss besser beraten wird. Auch der Bürgermeister kennt das Problem.

"Rigoros" seien die Hecken und Sträucher zugeschnitten worden. Das erklärte die Wertinger Umweltreferentin Hertha Stauch bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Sie habe beobachtet, dass gerade in diesem Jahr besonders viel unsachgemäß geschnitten worden sei. Dabei sei der Ökonomische Ausschuss aufgefallen, der besonders rigoros vorgegangen sei, auch bei der Räumung der Gräben. Aus diesem Grund wollte sie von Bürgermeister Willy Lehmeier wissen, ob der Ökonomische Ausschuss seine Arbeiten anmelden muss und ob es die Möglichkeit gäbe, die Auszuführenden zu beraten.