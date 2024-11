Unbekannte besprühen Schulmauer und Laterne in Wertingen

Bisher Unbekannte haben in der Zeit von Montagabend, 18 Uhr, bis Dienstagmorgen, 8 Uhr, eine Mauer einer Schule sowie eine Straßenlaterne in der Pestalozzistraße in Wertingen mit Schriftzügen in gelber Farbe besprüht. Angaben zur Schadenshöhe stehen noch aus.

Die Wertinger Polizei bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise

Die Polizeistation Wertingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti aufgenommen und bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)