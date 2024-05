Unbekannte brechen gewaltsam in Wertinger Bar ein

Die Täter versuchen, einen Zigarettenautomaten in der Gaststätte aufzubrechen. Das gelingt ihnen nicht. Sie ziehen ab und hinterlassen einen Sachschaden.

Unbekannte Täter sind gewaltsam in eine Bar in der Dillinger Straße in Wertingen eingedrungen und haben versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Darüber informiert die Polizei. Die Tat hat sich zwischen Mittwochnacht, 29. Mai, um ein Uhr und Donnerstag, 30. Mai, um 18 Uhr ereignet.

Einbruch in Bar: Wertinger Polizeistation ermittelt und sucht Zeugen

Den Unbekannten gelang es nicht, den Automaten tatsächlich aufzubrechen. Sie zogen unverrichteter Dinge ohne Beute vom Tatort ab und hinterließen einen Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Die Polizeistation Wertingen hat Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08272/99510. (AZ)